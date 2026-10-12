新皇崗今早正式開通　李家超等主持開通儀式

皇崗口岸鳥瞰圖（新華社資料圖片） 中評社香港10月12日電／重建後的皇崗口岸於今天上午6時30分正式開通，令港深兩地以至整個粵港澳大灣區之間的連接效率大大提升。香港特區行政長官李家超等人昨日在皇崗口岸內地口岸區共同主持口岸開通儀式。



據香港文匯網報道，主持開通儀式的人士還有廣東省人大常委會主任黃楚平，廣東省委常委、深圳市委書記靳磊，深圳市委副書記、深圳市市長李運，中央政府駐港聯絡辦副主任羅永綱，國家海關總署廣東分署主任張格萍，中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室三局局長鄒勁鬆和國家移民管理局邊防檢查司副司長莫海英。



李家超在致辭時形容，這個項目是港深兩地同心協力、共建共享的標誌性工程。他指出，口岸開通有落實國家規劃、實踐制度創新、促進跨境流動三個重要意義，亦反映粵港澳大灣區互聯互通邁上新台階，是加快推進內地與香港基礎設施“硬聯通”、規則機制“軟聯通”和增進人民“心聯通”的生動實踐。



李家超衷心感謝中央對皇崗口岸重建項目的重視和支持。他並感謝廣東省政府和深圳市政府的支持，深方更承擔重建項目的設計和建造費用，發揮港深兩地緊密合作、互利共贏的精神。口岸開通，將令通關更快捷、方便。



李家超強調，口岸開通有三個重要意義。第一，是體現落實國家規劃。國家“十五五”規劃提出深化粵港澳大灣區建設，強化規則銜接、機制對接，加快建設國際一流灣區。上月發布的香港第一個五年規劃主動對接國家“十五五”規劃，更好融入和服務國家發展大局，當中提出要促進跨境人流往來，提升口岸通關效能。



他指出，重建後的皇崗口岸開通，正是香港對接國家發展戰略、深度參與大灣區建設的具體行動。



第二是實踐制度創新。新皇崗口岸實施“一地兩檢”，是港深之間首個採用創新“合作查驗、一次放行”通關模式的陸路口岸。旅客使用自助通道只需排一次隊、檢查一次證件、核實一次身份即可完成兩地出入境手續。車輛通關時間由原來10分鐘縮短至少於兩分鐘，旅客整體通關時間由原來30分鐘縮短至約5分鐘，新模式將大幅提升通關體驗和效率。



第三是促進跨境流動。新皇崗口岸是港深之間最重要的24小時客運陸路口岸，設計通關流量為每日約20萬旅客人次；待港鐵北環線支線開通後更可提升至每日約30萬人次，為兩地人員往來開拓更廣闊空間。李家超表示，隨著香港和深圳交通聯繫進一步加強，兩地人流、物流、資金流和信息流將更高效流動，進一步推動大灣區深度融合。