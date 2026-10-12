特朗普：澤連斯基“想給全世界制造麻煩”

烏克蘭總統澤連斯基（新華社資料圖片） 中評社北京10月12日電／據英國和美國媒體10日披露，由於烏克蘭總統澤連斯基一再拒絕按照美方要求停止襲擊俄羅斯煉油廠，特朗普警告，烏克蘭“應該換個能達成協議的新領導人”。



據新華社引述英國《金融時報》報道稱，美國和烏克蘭代表9日在美國佛羅裡達州邁阿密舉行近8小時的會談。其間，美國總統特使威特科夫和特朗普女婿庫什納表示，若烏方不按照美方要求停止襲擊俄方煉油廠，美方可能中斷情報共享。一名參與會談的烏方人員說，這是特朗普的“堅定要求”。



就在會談當天，特朗普宣布，他同俄羅斯總統普京就俄向美國及全球市場提供柴油達成一致。俄方當天也宣布，普京同特朗普通話，確認俄將向美國和全球市場提供石油和石油產品。



一名烏克蘭高級官員在特朗普發布消息後告訴《金融時報》，烏方不會聽從美方要求，并且烏方代表團取消了原定10日的第二輪會談。



澤連斯基9日在社交媒體回應說，烏方“指望美國給予公平支持”，允許俄羅斯出售石油產品“就是在投資戰爭”，希望美方同俄方進行“強硬而非軟弱”的對話。



特朗普10日則說，烏克蘭“應該換個能達成協議的新領導人”，澤連斯基“想給全世界制造麻煩，想在柴油燃料問題上給我們的農民和牧場主制造麻煩”。



分析人士認為，特朗普政府此舉意在美國中期選舉前緩解國內柴油供應緊張局面，減輕高油價對共和黨選情的衝擊。一名美國知情官員告訴美國阿克西奧斯新聞網站，澤連斯基多次拒絕按照美方要求停止襲擊俄方煉油廠，導致美國油價高企，“讓俄羅斯疼痛，同樣也讓美國疼痛”，促使特朗普決定與俄方達成上述交易。



報道說，澤連斯基曾告訴特朗普、威特科夫和庫什納，如果俄方停止襲擊烏方電力設施，他願意下令停止襲擊俄方煉油廠。但這名美國官員說，特朗普認為這兩者不能相提并論，烏方必須單方面停止襲擊。《金融時報》也援引一名知情人士的話報道，雖然美烏關系出現改善，但澤連斯基堅持襲擊俄方煉油廠讓特朗普不快。



澤連斯基則告訴阿克西奧斯新聞網站，特朗普關於俄方提供柴油的決定令他措手不及，這“既不公平，也不誠實”。一名烏方高級官員說，此舉“徹底破壞了”雙方之間的信任。