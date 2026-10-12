特朗普喊話烏克蘭換總統　施壓會起作用嗎

美國總統特朗普10日稱“烏克蘭應該換個總統”，暗示烏總統澤連斯基在結束俄羅斯與烏克蘭衝突方面做得不夠。（新華社資料圖片） 中評社北京10月12日電／美國總統特朗普10日稱“烏克蘭應該換個總統”，暗示烏總統澤連斯基在結束俄羅斯與烏克蘭衝突方面做得不夠。特朗普同時指責澤連斯基導致美國柴油價格上漲。特朗普說了什麼？各方對此怎麼看？美國的施壓策略會起作用嗎？



特朗普說了什麼



據新華社報道，10日，有記者在白宮向特朗普提問說，“批評人士認為美國放鬆對俄柴油貿易制裁將延長烏克蘭戰爭。”



特朗普回答說：“澤連斯基有多次機會可以結束這場戰爭，但他沒有這麼做。他想給全世界製造麻煩，想在柴油燃料問題上給我們的農民和牧場主製造麻煩。我們告訴他可以做任何事，但不要打擊俄羅斯煉油廠。他還是那麼做了，他最好立刻停下來。”



特朗普還說：“烏克蘭是時候換一個新總統了。”



隨後，特朗普再次批評澤連斯基自俄烏衝突爆發以來一直沒有在烏克蘭舉行選舉，“他應該舉行選舉……他本可以解決這場戰爭，而且他很多次都能達成協議。”



對此，美國阿克西奧斯新聞網評論稱，“兩國領導人陷入了去年白宮爭吵以來最嚴重的危機”。



近日，特朗普和澤連斯基圍繞美國放鬆針對俄羅斯柴油貿易的制裁發生爭執。美國有線電視新聞網援引一名美方官員的消息報道說，特朗普因烏克蘭持續襲擊俄煉油廠對澤連斯基“非常惱火”，這是特朗普決定放鬆對俄柴油貿易制裁的原因之一。



澤連斯基則表示，此舉是給俄羅斯的“禮物”，是“軟弱的決定”。他感到“被背叛”。



另據多家媒體報道，美國總統特使威特科夫和特朗普女婿庫什納警告烏克蘭，若其不聽從警告停止襲擊俄煉油廠，美方可能停止提供情報支援。



最新消息說，特朗普11日在社交媒體發文稱，即刻起，俄烏衝突進入“能源停火”狀態，雙方均已同意。