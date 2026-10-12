伊朗：願促成沙特與也門胡塞武裝對話

中評社香港10月12日電／伊朗外交部長阿拉格齊11日表示，伊朗願提供一切必要協助，以促成沙特阿拉伯與也門胡塞武裝對話，為實現衝突“政治解決”鋪平道路。



據伊朗伊斯蘭共和國通訊社報道，阿拉格齊是在與沙特外交大臣費薩爾通電話時作出上述表態。雙方討論了地區最新局勢。阿拉格齊對沙特與胡塞武裝之間局勢升級表示嚴重關切，指出堅持採取軍事手段而無視政治解決方案，只會使現狀變得更加複雜。



據新華社報道，同日，沙特外交部發布消息說，費薩爾與阿拉格齊在通話中討論了近期地區局勢升級以及為促其緩和所作努力。