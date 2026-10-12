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凱蒂・扎卡里亞正式出任白宮新聞秘書
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2026-10-12 10:14:06
凱蒂·扎卡里亞（新華社資料圖片）
中評社北京10月12日電／美國總統特朗普當地時間11日在社交媒體平台“真實社交”上表示，他很高興地宣布，凱蒂·扎卡里亞12日正式出任白宮新聞秘書，
據央視新聞報導，特朗普表示，扎卡里亞將於13日上午9時30分在白宮新聞簡報室舉行首次新聞發布會。
據了解，扎卡里亞曾任國土安全部發言人兼公共事務副助理部長，經常在福克斯新聞頻道、大全新聞網等保守派媒體擔任評論員。
白宮新聞秘書這一職務在萊維特8月底離職後一直空缺。
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