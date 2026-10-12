中網決賽　鄭欽文創紀錄奪冠

鄭欽文（圖片來源：新華社） 中評社北京10月12日電／10月11日，2026中國網球公開賽女單決賽上演，中國選手鄭欽文以2：0戰勝新科法網冠軍、俄羅斯名將安德烈耶娃，成為中網舉辦20屆以來首位本土女單冠軍，同時拿下個人職業生涯首個WTA1000級別賽事冠軍。



據《新京報》報導，這是鄭欽文連續第四年出戰中網，她此前在這項賽事的最佳戰績為2024年四強，本次主場作戰實現重大突破。奪冠頒獎現場，鄭欽文唱起《夢的光點》，“我追著夢的光點，是因為有了勇氣才不怕危險”，場面燃動全場。



賽後鄭欽文動情感言：“謝謝一直陪伴我的團隊，因為今年我其實經歷了很不容易的一年；謝謝現場一直支持我的觀眾，這個冠軍，有你們的一份；謝謝攝影大哥和工作人員，比賽的成功離不了你們所有人的支持！”



鄭欽文奪冠喜訊傳來，武漢市委、市政府向中國網球協會及鄭欽文發來賀電。賀電寫道，鄭欽文是武漢培養的優秀運動員，此次奮勇奪冠，成為首位中網女單中國冠軍，為祖國爭得榮譽，為武漢增添光彩。賀電稱，鄭欽文展現了中國運動員堅韌拼搏的風貌，彰顯新時代武漢敢為人先、追求卓越的精神。家鄉人民期盼她載譽歸來，在武漢網球公開賽再創佳績。武漢也將持續打造中國網球名城，完善後備人才培養體系，輸送更多網球人才走向世界，助力體育強國建設。