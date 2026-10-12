以軍稱摧毀多個哈馬斯軍事目標

中評社北京10月12日電／新華社報道，以色列國防軍和以色列國家安全總局（辛貝特）11日發表聯合聲明稱，過去24小時，以方對加沙地帶實施打擊，摧毀了巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）的多個軍事基礎設施。



聲明稱，以方在軍事行動中攻擊了哈馬斯的一座指揮中心，一處火箭彈發射場以及三座武器庫。



以方稱，哈馬斯在這些設施內儲存了數十件不同類型的武器，包括火箭彈、爆炸裝置、迫擊炮、步槍及其他作戰裝備。



以方表示，以軍南方司令部部隊目前仍部署在相關地區，並將繼續採取行動消除其所稱的“直接威脅”。