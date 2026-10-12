三大因素令沙特面臨也門戰事升級危機

7月13日，在也門首都薩那，薩那國際機場遭到空襲。来源：新華社資料圖 中評社北京10月12日電／新華社報道，沙特阿拉伯首都利雅得的哈立德國王國際機場10日遭到一周內第三次襲擊，造成12人死亡、至少309人受傷。沙特主導的多國聯軍11日凌晨指認也門胡塞武裝發動此次襲擊，誓言堅決回應。



輿論認為，三大因素令沙特陷入也門戰事升級危機：一是同阿拉伯聯合酋長國的聯盟破裂，導致後者從也門匆忙撤軍；二是受伊朗戰事波及，未能為胡塞武裝重啟攻勢做好準備；三是過度信賴同美國的合作。



阿聯酋撤軍後未能“補缺”



美國有線電視新聞網（CNN）10日報道，沙特自2015年軍事介入也門內戰以來，先是與受伊朗支持的胡塞武裝交戰，然後與其進行停火談判，並恢復與伊朗的外交談判。在原美國駐沙特大使邁克爾·拉特尼看來，沙特原本希望盡可能遠離地區衝突，避免胡塞武裝破壞沙特經濟轉型計劃，如今卻發現自己深陷也門內戰。



按照CNN報道說法，去年底，反胡塞武裝陣營內部長期積累的矛盾升級，阿聯酋支持的也門南方過渡委員會與沙特支持的也門政府爆發衝突，沙特戰機空襲阿聯酋運往也門的軍車，阿聯酋隨後從也門撤軍。這意味著沙阿兩國圍繞也門內戰的合作就此破裂。



報道說，衝突爆發後，除了要求阿聯酋迅速撤軍，沙特還指責阿聯酋助長蘇丹和也門動蕩。一些沙特媒體人士公開將阿聯酋比作反抗兄長的“小弟”，稱沙特是海灣地區穩定的“大腦和軀幹”。



但沙特並未及時填補阿聯酋撤軍留下的“力量真空”。也門南部一名不願公開姓名的官員接受CNN採訪時說，撤軍“沒有妥善的過渡”，沙特沒能延續阿聯酋在指揮和控制上的“高效”。

