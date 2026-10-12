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開火！直擊南部戰區海軍赴多海區實彈練兵
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2026-10-12 09:59:43
中評社北京10月12日電／央廣軍事報道，近日，南部戰區海軍某護衛艦支隊多艘艦艇組成編隊，赴多個海區開展實彈射擊訓練，錘煉部隊作戰能力。
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