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中國海軍“吉祥方舟”號醫院船結束訪問幾內亞
http://www.CRNTT.com   2026-10-12 10:08:56
　　中評社北京10月12日電／中國海軍“吉祥方舟”號醫院船結束訪問幾內亞

　　來源：人民海軍

　　當地時間10月10日上午，執行“和諧使命-2026”任務的海軍“吉祥方舟”號醫院船，完成對幾內亞的友好訪問，離開科納克里港。
 


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