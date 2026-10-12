中評社北京10月12日電／中國海軍“吉祥方舟”號醫院船結束訪問幾內亞



來源：人民海軍



當地時間10月10日上午，執行“和諧使命-2026”任務的海軍“吉祥方舟”號醫院船，完成對幾內亞的友好訪問，離開科納克里港。

