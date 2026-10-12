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火力全開！西藏軍區4500米高原實彈射擊
http://www.CRNTT.com   2026-10-12 10:09:36
　　中評社北京10月12日電／央廣軍事報道，近日，在海拔4500米的高原某訓練場，西藏軍區某旅開展多型武器實彈射擊訓練，錘煉官兵精準射擊能力。
 


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