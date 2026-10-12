鄧炳強：新皇崗口岸開通兩時過境人數升六成

保安局局長鄧炳強（中評社 黎人愷攝） 中評社香港10月12日電（記者 黎人愷）新皇崗口岸開通首日，保安局局長鄧炳強現場視察運行情況。他向傳媒表示，新口岸開通兩小時共有5170人次出入境，較平日同時段上升超過六成。為了口岸開通，港深兩地工作人員不分彼此努力保障，體現港深雙方心連心。



保安局局長鄧炳強會見傳媒時透露，新口岸由今早6時半至8時半，共有5170人次出入境，較平日同時段上升超過六成；至於車流方面，出入境車輛有953架次，較平時多約三成。



他表示，所有合作查驗自助通道運作正常，旅客基本上不用等候便可以直接過關，至於經聯合一站式車道的車輛，等候時間亦少於5分鐘。旅客及司機等都認為現場體驗良好。口岸將會為為星期六日高峰期做好準備。



談及新皇崗口岸開通的港深合作，鄧炳強說，新皇崗口岸採取“合作查驗，一次放行”的三道閘門設計，港深雙方都安排了足夠的人手，去協助出入境的市民，順暢使用閘機。



鄧炳強說，在人工查驗區域，港深工作人員面對面執勤，體現了深港雙方心連心，共同服務市民。



“在整個合作的體驗裡面，我感受很深的是，無論港方還是深方的朋友，大家不分彼此，都願意多付出一份努力，保障口岸開通更加順暢，市民體驗更加好。”鄧炳強說。

