新皇崗口岸首次升旗儀式　市民齊唱國歌

儀仗隊完成升旗（中評社 黎人愷攝） 儀仗隊將五星紅旗展開（中評社 黎人愷攝） 深圳市民齊唱國歌（中評社 黎人愷攝） 中評社深圳10月12日電（記者 黎人愷）新皇崗口岸12日6時30分正式開通運行。深圳警察儀仗隊上午9時在新皇崗口岸深圳段舉行首次升旗儀式，吸引數百名深圳市民到場觀禮。現場市民手持國旗，隨著國歌旋律響起齊聲高唱，鮮艶的五星紅旗在人群中迎風飄揚。



新皇崗口岸是在原址上歷經7年拆除重建全面升級建成，地下4層、地上5層，建築總面積達68.97萬平方米，是目前全球最大陸路口岸單體建築，也是深港之間唯一24小時全天候旅檢陸路口岸。與舊皇崗口岸相比，新皇崗口岸採取“合作查驗、一次放行”的模式，將大大提升通行效率。



上午9時，新皇崗口岸開通後的首次升旗儀式正式開始。數十名儀仗隊員身著深藍色警禮服，邁著整齊的步伐入場，市民的目光紛紛投向升旗區域。伴隨雄壯的《義勇軍進行曲》奏響，五星紅旗緩緩升起。人群中，一面面鮮艶的國旗隨風揮動，市民面向國旗肅立，齊聲唱響國歌。



中評社記者在現場看到，觀禮的市民來自不同年齡層，有在讀的中小學生，也有中青年和帶孩子的老人到場觀禮，許多人專程前來見證這一時刻。隨著國旗升至旗杆頂端，現場氣氛達到高潮。



升旗儀式結束後，現場氣氛依然熱烈。觀禮市民紛紛湧向廣場中心，聚集在五星紅旗下，與現場歌手共同唱響《我和我的祖國》《東方之珠》等歌曲，並齊聲祝願祖國繁榮昌盛。



皇崗口岸1985年在深圳河畔破土動工。1989年12月貨運啟用，1991年8月客運開通，這座中國最大的客貨綜合性公路口岸，見證了深港兩地三十餘年的交融歷程。2019年6月，皇崗口岸正式啟動重建。歷經７年，2026年新皇崗口岸正式落成。

