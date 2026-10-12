美媒：美國被迫主動收縮全球兵力部署

中評社北京10月12日電／參考消息網引述美國《紐約時報》網站10月7日刊登題為《特朗普的撤退》的文章，作者是戴維·桑格和埃裡克·施米特，文章摘譯如下：



特朗普總統及其助手聲稱，上周末緊急從英國空軍基地撤出12架B-1轟炸機是一次謹慎的預防措施，原因是美軍在該基地受到了威脅。但至於是什麼威脅，他們表示無可奉告。



此事再次說明，特朗普與國防部長赫格塞思正在收縮美國全球兵力部署，撤走原本部署在中東和英國的軍事力量。



持續數月的美伊衝突暴露了美國的諸多弱點，迫使五角大樓做出一年前從未設想過的調整。同時，特朗普主動挑起的這場戰爭帶來了意料之外的後果，也給美國造成了慘痛教訓。



這場戰爭原本為展示美國的強大實力，如今卻適得其反。中東多處基地關閉、英國基地使用受限，大幅增加了美國投送軍力的後勤難度。美國的轟炸機只能從美國本土起飛。美國航母戰鬥群必須依靠2200英里（約合3540公里）外印度洋上的迪戈加西亞島進行補給，這不僅需要多花數周時間，成本也極其高昂。



而最重要的是，這次緊急撤軍讓伊朗（或許還有其他對手）認識到：他們有能力趕走一個超級大國。在歐洲，特朗普與赫格塞思尚能按自己的條件和時間表考慮縮減駐軍。但在中東和英國，他們是不得已而為之。



美英官員5日表示，指揮官收到具體且可靠的情報，伊朗支持的勢力計劃在該基地外發動無人機襲擊，目標是美軍戰機和士兵。



此類襲擊改變了五角大樓對軍事脆弱性的認知。突然間，僅僅讓部隊處於導彈打擊範圍之外已經不夠。無人機與網絡武器已經重新定義了戰場。

