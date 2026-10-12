韓國首射高超武器釋放什麼信號？

韓國高超音速滑翔飛行器從近岸平台上發射。 中評社北京10月12日電／環球時報綜合報道，韓國總統府青瓦台8日高調宣布，由韓國國防研究所自主研發的高超音速滑翔飛行器（HGV）當天首次試射並取得成功，韓國總統李在明現場觀摩。這也意味著韓國正式躋身全球少數掌握高超音速滑翔技術的國家行列。然而外界普遍認為，韓國在高超音速導彈方面的突破，必然會進一步加劇朝鮮半島的緊張氛圍。



“韓國武器開發史上的新篇章”



據韓聯社報道，青瓦台首席發言人姜由楨透露，韓國首次實現高超音速滑翔飛行器的全程飛行驗證。報道稱，這次試射是在由韓國國防科學研究所運營的一個試驗中心內近岸平台上進行，距離首爾以南約130公里。



姜由楨表示，高超音速滑翔飛行器具有飛行軌跡難以預測，飛行速度快的優勢，被視為韓國核心戰略資產。此次試射驗證在高超音速環境下，超高溫抗熱材料的性能、制導及控制能力，以及低空不規則飛行能力。飛行器達到目標高度後，成功與推進裝置分離，並在高超音速飛行環境下按計劃完成任務。



韓國媒體對這次成功試射給予了高度肯定。韓國《每日經濟新聞》稱，當前將高超音速導彈實戰化的國家只有美國、中國和俄羅斯，因此韓國這次成功試射是其武器開發史上的新篇章。報道稱，韓國政府和軍方此前曾多次公開表示，正在開發利用戰鬥機發射的空對地高超音速導彈，但此次首次突然公開了作為秘密項目推進的地對地高超音速導彈開發成果，“展示了韓國不斷進步的導彈能力”。還有媒體稱，此舉意味著韓國距離獲得“可能改變遊戲規則的武器能力”又近了一步。



韓國總統李在明在發射現場勉勵研究員時表示，國家安全應靠自身力量保障，韓國政府將為研發和實戰部署尖端武器提供全力支持。在參觀高超音速滑翔飛行器的試射後，李在明還視察了號稱“韓軍最強”的“玄武-5”導彈。

