歐洲下一代主戰坦克“死而復生”？

德國研製的“黑豹”主戰坦克。 中評社北京10月12日電／環球時報綜合報道，德國與法國合作的歐洲新一代主戰坦克項目似乎“死而復生”了。在法國三軍參謀長法比安·芒東8日宣布德方已決定退出該項目後，德國和法國防長相繼表示，這個對於歐洲自主防務至關重要的項目“仍沒有結束”。



“政治”網站歐洲版10日稱，法國防長卡特琳·沃特蘭在波爾多附近與德國防長鮑里斯·皮斯托裡烏斯交談時確認，“地面主戰系統”（MGCS）項目並沒有結束，“它依然是法德在陸戰系統領域合作的基石項目。”



兩國防長特意強調MGCS項目尚未被“終結”，目的是平息此前法國三軍參謀長法比安·芒東相關言論帶來的衝擊。芒東此前一天在法國國民議會聽證會上宣布，德方已經退出MGCS項目。他還表示，就法方而言，仍有必要繼續保有重型作戰裝備，坦克火力仍然有用，必須繼續推進未來坦克的研製，包括配備更少的操作人員和採用人工智能技術。德國和法國的合作重點將放在提升互聯互通能力、協同作戰機制、自動化技術以及機器人技術方面。



據介紹，德法兩國2017年啟動MGCS項目，構建以坦克為核心的地面作戰系統，計劃2045年開始投入使用，替代法國現役“勒克萊爾”和德國“豹2”主戰坦克。按照計劃，新坦克將結合德國萊茵金屬公司研製的“黑豹”主戰坦克和法國“勒克萊爾”XLR主戰坦克上採用的最新技術。



然而德法一直在該項目的工業分工、資金投入、技術路線（如主炮口徑和戰術定位）以及主導權等問題上長期分歧，導致整體項目遲滯不前。幾個月之前因為同樣的原因，法德決定終止“未來空中作戰系統”（FCAS）下一代戰鬥機項目。該項目同樣始於2017年，旨在取代法國“陣風”戰機和歐洲“台風”戰機。



這兩個項目被共同定位為歐洲戰略自主的“基石”，因此在FCAS項目已經下馬的情況下，MGCS項目再傳波折，導致歐洲自主防務的前景不被外界所看好。



“政治”網站歐洲版稱，雖然德法防長否認MGCS項目已經結束，但其實際處境並不樂觀。由於雙方分歧，德法決定各自先研發坦克火炮系統，再進行對比測試，實質上違背了該項目避免重復研發的初衷。同時德法兩國都已各自啟動替代方案，使得原本旨在整合歐洲坦克工業的MGCS項目核心目標難以實現，處於“名存實亡”的狀態。