“核潛艇”三字寫盡日本步步為營的危險試探

日本擬研究核潛艇寫入安保文件，暗藏核材料風險。（新華社資料圖片） 中評社北京10月12日電／10月6日，日本共同社援引日本政府多名相關人士的話披露：在年內修訂的《國家安全保障戰略》等“安保三文件”中，日本政府考慮寫入“探討引進核動力潛艇”的相關內容，不承諾“擁有”，但白紙黑字寫進“研究”。



據央視新聞報道，從戰後被摁了半個世紀的禁忌，到即將擺上國家安保文件的桌面，日本這一步，等了多久？又想走多遠？一起來看專家分析。



戰後禁忌被打破 安保政策轉向引警惕



這份即將寫入文件的方案，不是憑空冒出來的。時間撥回至一年前，2025年9月，防衛省專家小組提交報告，建議研究核動力潛艇——這是日本官方咨詢機構首次公開支持這一議題；11月，防衛大臣小泉進次郎公開聲稱，日本“應認真考慮引進核動力潛艇的決策”；12月，小泉登上美國海軍“海狼”級核動力潛艇，在軍方人員陪同下參觀了內部構造。



進入2026年，日本進一步加快了節奏。6月，維新會向政府提交建議，要求“盡早引入核潛艇”，並主張對“無核三原則”中的“不運進”原則“進行現實性探討”，就所謂“核共享”問題“開始研究課題與運用構想”；7月17日，小泉進次郎在網絡節目中提出，日本應“毫無禁忌地討論與核武器相關的政策”；9月11日，他在記者會上把話挑明——修改安保三文件“將不排除任何選項”。



直到10月6日，共同社的最新報道顯示，日本揮出了“實質性的一刀”：日本政府內部出現方案，擬在安保三文件中寫入核潛艇議題——表述不以擁有為前提，而是作為“今後研究和討論的切入點”。



總台軍事觀察員魏東旭表示，短短一年多的時間，這個日本戰後幾十年都不敢碰的話題，被一步步推到了國家政策修訂的門口。這一動向釋放出的信號是，日本將完全突破專守防衛原則，甚至會打破“無核三原則”。



為什麼偏偏是核潛艇？



作為四面環海、海上交通線漫長的島國，日本海上自衛隊長期維持22艘潛艇的配置。從“蒼龍”級後期型到最新的“大鯨”型，日本潛艇全面改用大容量鋰電池，靜音性能在同類型裝備中位居前列，為什麼還要處心積慮甚至是“冒天下之大不韙”地發展核潛艇？



早在20世紀70年代，日本國內就泛起過引進核潛艇的討論，但每一次都撞上同一堵牆。日本《原子能基本法》明確規定，原子能的研究、開發和利用僅限於和平目的。而這一次，外部風向變了。共同社今年9月援引一名美國海軍官員的話稱，日本已經擁有核電站，相關技術與核動力潛艇存在共通之處，因此對日本研究擁有核潛艇“持積極態度”。外部的鬆綁信號，恰恰出現在日本國內政治約束鬆動之時。