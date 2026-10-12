最強厄爾尼諾來了！今年秋冬是冷是暖

一次“東部型超強厄爾尼諾事件”已於今年9月正式形成。（新華社資料圖片） 中評社北京10月12日電／據中國氣象局國家氣候中心，一次“東部型超強厄爾尼諾事件”已於今年9月正式形成。此次事件發展速度快、強度強，預計將成為有系統性監測以來最強厄爾尼諾事件。



據央視新聞報導，不少網友心生疑問，最強厄爾尼諾事件到底有多強？超強厄爾尼諾就等於超級高溫嗎？對我國氣候有什麼影響？



最強厄爾尼諾事件到底有多強？



“史上最強”並不是憑空感覺，而是有嚴格的判定標準。



根據氣象衛星監測顯示，自5月以來，赤道中東太平洋進入厄爾尼諾狀態，關鍵區尼諾3.4區海溫持續攀升。7至9月，尼諾3.4區海溫指數滑動平均值超過2.5℃，達到超強事件標準。



氣象部門預計，未來3個月，赤道中東太平洋海表溫度還將繼續升高，在秋末冬初達到峰值，此次厄爾尼諾事件將成為有系統性監測以來最強厄爾尼諾事件。



厄爾尼諾是一種自然氣候現象，典型特徵為赤道太平洋中部和東部海面溫度異常升高，通常每2至7年出現1次，持續約9至12個月。



預計赤道中東太平洋海表溫度將繼續維持波動上升態勢，於11至12月前後達到本次事件峰值，強度有望超過歷史上3次超強事件：1982至1983年、1997至1998年和2015至2016年，成為有觀測記錄以來最強的一次。本次事件具有發展速度快、強度強、對氣候影響顯著等突出特點。



超強厄爾尼諾等於超級高溫嗎？



超強厄爾尼諾既然會引發海水溫度上升，那麼一旦發生超強厄爾尼諾就等於超級高溫嗎？其實並不是。