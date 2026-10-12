新皇崗口岸首日運行平穩　五分鐘快速通關

“一地兩檢”通關模式銜接順暢，通關不到五分鐘（中評社 黎人愷攝） 民安隊為市民指引方向（中評社 黎人愷攝） 過境巴士接駁站台（中評社 黎人愷攝） 中評社香港10月12日電（記者 黎人愷）新皇崗口岸今早6時30分正式開通運行。中評社記者上午前往口岸體驗通關流程，從入境查驗到完成通關，全程不到5分鐘。“一地兩檢”通關模式銜接順暢，口岸現場巴士、小巴、出租車等接駁方式齊備，交通運行總體正常。現場執勤警察、民安隊及醫療工作人員各司其職，為口岸開通初期的平穩運行提供保障。



上午，中評社記者來到新皇崗口岸香港段，現場秩序井然。口岸啟用後，通關旅客陸續進出，現場設置了引導人員，協助旅客辨識通行方向、熟悉通關流程。警察在現場執勤，維持通行秩序，民安隊隊員在口岸協助引導市民過關，醫療工作人員亦在現場待命，應對可能出現的突發情況。



新皇崗口岸採用的“一地兩檢”模式，讓通關流程更加集中。記者從開始辦理通關手續到完成通關，整個過程約5分鐘，流程銜接順暢，整體體驗較為便捷。相比於舊皇崗口岸、羅湖口岸和福田口岸，旅客在新皇崗口岸指定區域內依次完成相關查驗手續，無須在兩地口岸之間長距離步行，也不用乘坐接駁巴士。



口岸的交通接駁同樣是旅客關注的重點。中評社記者在現場看到，巴士、小巴、出租車等多種交通方式均有安排，旅客可根據出行目的地選擇合適的接駁方式。各類交通工具正常運行，現場交通秩序整體平穩，方便旅客完成通關後繼續行程。



在口岸運行保障方面，現場可見多名工作人員在不同區域提供指引，執勤警察維持秩序，醫療人員在指定位置待命。



許多北上港人表示，新皇崗口岸大大提升了出行效率。一對在新皇崗口岸打卡拍照的香港夫婦告訴中評社記者，新皇崗口岸又大又漂亮，比過去的皇崗口岸方便太多。他們準備去深圳吃東西，以後還會選擇通過皇崗口岸北上。



保安局局長鄧炳強12日會見傳媒時表示，新口岸由今早6時半至8時半，共有5170人次出入境，較平日同時段上升超過六成；至於車流方面，出入境車輛有953架次，較平時多約三成。所有合作查驗自助通道運作正常，旅客基本上不用等候便可以直接過關，至於經聯合一站式車道的車輛，等候時間亦少於5分鐘。

