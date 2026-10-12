沙特機場遭襲數百人死傷　美國是否“下場”？

中評社北京10月12日電／10月11日凌晨，沙特阿拉伯民航部門發布聲明說，位於首都利雅得的哈立德國王國際機場10日遭到也門胡塞武裝襲擊，已造成至少12人死亡、309人受傷。



據央視新聞報道，沙特主導的多國聯軍發言人圖爾基•馬利基11日凌晨發表聲明，將此次襲擊稱為“恐怖襲擊”，並稱這一襲擊“構成戰爭罪”。多國聯軍將對此次襲擊予以堅決回應。



美國總統特朗普表示，正在評估美國是否應該加入沙特對胡塞武裝的打擊行動，“會盡快做出決定”。



也門胡塞武裝方面表示，願意與沙特採取相互對等的措施，避免將機場、海港及其他具有人道主義功能的設施捲入不斷升級的軍事對抗。



對於這次造成重大人員傷亡的襲擊事件，沙特將會如何應對？美國公民在沙特遇襲身亡，美國會否“下場”直接介入也門衝突？胡塞武裝的表態又該如何解讀？



中國現代國際關係研究院中東研究所副所長秦天認為，本次針對哈立德國王國際機場的襲擊事件，將對沙特產生深遠影響：



首先，這是胡塞武裝對沙特發動的襲擊中單次傷亡規模極大的一次。第二，哈立德國王國際機場是沙特首都核心國際空港，襲擊發生後，機場航班停飛、物流樞紐陷入停擺，對沙特整體經濟運行造成強烈衝擊。第三，此次襲擊重創沙特穩定安全的國家形象，給其長遠發展帶來負面影響。沙特很可能對胡塞武裝實施大規模軍事打擊報復行動。



一旦出現美國公民遇難，美軍大概率會採取相應報復舉措。美國直接對胡塞武裝採取軍事行動的可能性正顯著上升。美國可選的行動模式可能有兩種：一是針對胡塞武裝開展單次、短期報復行動。另一種則是發起持續性打擊。倘若採取後者，中東戰事將面臨升級風險，國際能源市場也將遭受更嚴重的衝擊。



本次對沙特機場的襲擊造成如此慘重傷亡，可能也超出了胡塞武裝事前預期，因此胡塞武裝釋放緩和信號，希望局勢能夠軟著陸，其在試圖尋找途徑對衝外部壓力，爭取更有利的生存環境。不過，胡塞武裝釋放的示好信號可能很難奏效，本次事件性質嚴重，地區衝突大概率還會面臨新一輪升級。