富權：賴清德“雙十”講話的詭辯與欺瞞

中評社香港10月12日電／澳門新華澳報12日發表富權文章：賴清德“雙十”講話的詭辯與欺瞞。以下為文章內容。



自二零一六年以來，每年的所謂“雙十”講話，都是民進黨當局試圖塑造話語、導向輿論的政治舞台。今年賴清德的“雙十”講話，延續其一貫的修辭策略：以“守護和平”“守護台灣”為外衣，把謀“獨”挑釁包裝成防衛，把主權分裂的冒險偽裝成抵禦威脅，一套“守護”敘事之下，藏著煽動對立、升高台海風險的引戰邏輯。滿口“珍視和平”“不主動挑釁”“強化防衛是為了嚇阻戰爭”，話說得越溫柔，底色卻越危險。說穿了，這是一場用“守護”包裝“引戰”、用“民主”掩蓋“台獨”、用“自衛”偷渡“謀獨”的話術表演。這不是和平宣言，而是精心設計的政治詭辯，對台灣民眾與國際社會構成雙重欺瞞。



這篇講話最核心的詭辯手法，就是偷換“台海現狀”的定義。世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，這是歷史定論，也是國際法確認的事實，《開羅宣言》《波茨坦公告》早已寫明。一九四五年台灣光復，回歸祖國，是中國人民抗日戰爭和世界反法西斯戰爭勝利成果的重要組成部分。賴清德偏偏避談抗戰、避談光復，拾日本右翼牙慧，把抗戰勝利說成“終戰”，把殖民統治的恥辱美化成“歷史記憶的多元”。一邊喊“絕不容許扭曲二戰歷史”，一邊站在侵略者立場改寫中國抗戰史——到底是誰在扭曲歷史？到底誰在欺瞞世人？答案不言自明。



賴清德在演說中顛倒黑白，將自己企圖割裂兩岸法理與歷史聯結的分裂主張，說成是在維持現狀；反將大陸維護國家主權與領土完整的正當舉措，污名化為“改變現狀的軍事威脅”。這套邏輯，本質是把“台獨分裂”當作既成事實，企圖在話語層面完成“新兩國論”的偷渡。嘴上說要守護現狀，實則試圖重塑現狀；口頭宣稱珍視和平，卻在持續動搖和平的根基。



更陰險的，是兩岸敘事上的偷換概念。真正的台海現狀，從來不是“兩個國家”，而是海峽兩岸同屬一個中國。賴清德卻把“台灣”講成“主權國家”，把大陸維護國家主權的正當行動說成“軍事脅迫”，把兩岸內部統獨之爭包裝成“民主對抗威權”。這套“民主對抗威權”的虛假敘事，本質是為“倚外謀獨”找遮羞布：貼靠華盛頓、採購美製武器、邀外部勢力插手台海，把台灣問題國際化，把二千三百萬台灣同胞綁上“台獨”戰車。



他說“增加國防投資不是挑釁，是嚇阻”；他說“全社會防衛韌性不是把民眾送上戰場”；他說“願意在對等尊嚴基礎上交流”。可話音未落，“強化不對稱戰力”“全民皆兵”“全台戰場化”“以武拒統”的部署一項不少。繞開“九二共識”、拒絕一個中國原則，所謂“對等尊嚴”就是變相“兩國論”；所謂“防衛投資”，就是拿台灣民脂民膏買武器、養戰爭機器；所謂“守護台灣”，說到底是守護民進黨的“台獨”路線、守護分裂勢力的政治私利。



台海和平穩定的禍根亂源，從來不是大陸，而是“台獨”。大陸在台島周邊演訓，針對的是“台獨”分裂活動和外部勢力干涉，維護的是台灣同胞安全福祉，天經地義、無可厚非。賴清德卻把責任反手甩給對岸：自己謀“獨”，怪大陸打壓；自己擴軍，怪大陸威脅；自己拒絕交流，怪大陸設前提。這種顛倒是非、誤導民眾的伎倆，正是“務實台獨工作者”的本色表演。

