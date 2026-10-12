油價衝擊經濟　歐洲國家恐難實質支持烏克蘭

烏克蘭總統澤連斯基（新華社資料圖片） 中評社北京10月12日電／烏克蘭總統澤連斯基10日在社交媒體發布消息稱，他當天與多個歐洲國家領導人通電話，呼籲加大對烏援助和對俄羅斯制裁。專家認為，多數歐洲國家面臨兩難選擇，恐怕很難和烏克蘭站在一起。



據央視新聞報道，美國單方面放鬆對俄柴油制裁後，澤連斯基緊急同法、英、芬蘭、挪威等歐洲多國領導人通話協商對策。歐洲各國手裡有哪些可選擇的應對手段？



北京外國語大學區域與全球治理高等研究院教授崔洪建認為，為了應對來自美俄共識的壓力，烏克蘭方面第一時間想到的是從歐洲能夠獲得支持和幫助，澤連斯基方面很快就和一些歐洲國家進行討論。但是現在在柴油問題上，恐怕多數歐洲國家很難和烏克蘭站在一起。



首先，俄羅斯在柴油國際交易方面占有比較大的優勢，在俄烏衝突之前，俄羅斯的柴油出口占到整個世界柴油貿易的70%。在俄烏衝突背景下，俄羅斯出口的柴油出現了一些轉向，但是俄羅斯在柴油貿易中仍然占非常重要的地位。



其次，正由於俄烏衝突的進一步外溢，今年以來，多數歐洲國家的柴油價格都出現了飈升，從年初到現在，歐洲平均的柴油價格上漲超過40%。在歐洲，柴油是最主要的汽車能源之一，在歐洲全部的乘用車中有將近40%使用柴油。所以，歐洲是受到全球柴油價格波動、高漲衝擊最大的地區。如果美俄之間的共識有助於平抑國際市場的柴油價格，尤其是讓歐洲國家的柴油價格出現比較明顯的下降，對於多數歐洲國家來說是一件好事。



在這個背景下，烏克蘭方面求助於歐洲國家，想讓它們出來替它出頭，對歐洲國家會是比較兩難的選擇。



出於要繼續支持烏克蘭、制裁俄羅斯的目標，顯然歐洲方面不願意看到美俄方面的共識。但是，考慮到自身的經濟成本和民生問題，歐洲方面又希望看到，如果美俄共識能夠幫助國際柴油價格回落，顯然也是符合他們的經濟和民生利益的。所以在這個問題上，或許歐洲國家會做出一些政治上的反應。但是對於美俄之間的共識，對於俄羅斯擴大柴油出口，以及其對國際柴油價格市場影響等問題，歐洲會保持一個高度觀望的態度。