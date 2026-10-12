“張雪機車”德比斯：鎖定年度亞軍意義非凡

中國摩托車製造商“張雪機車”車隊車手瓦倫丁•德比斯在2026世界超級摩托車錦標賽（WSBK）葡萄牙站比賽中（圖片來源：新華社） 中評社北京10月12日電／2026世界超級摩托車錦標賽（WSBK）葡萄牙站WorldSSP組別次回合正賽11日在埃什托里爾賽道舉行。中國摩托車製造商“張雪機車”的法國車手德比斯獲得第三名，提前鎖定年度車手亞軍。



據新華社報道，本站比賽後，德比斯以291分繼續位列車手積分榜第二，雖然落後“領頭羊”阿雷納斯73分，但領先第三名57分，在本賽季還剩一站比賽的情況下，已足夠保證他獲得亞軍。



德比斯賽後對記者說，當天的次回合比賽受到零星降雨影響，賽道抓地力較低，賽車操控難度較大。考慮到確保年度車手亞軍是自己的首要目標，他沒有貿然冒險。



本站首回合比賽，德比斯獲得第六名。他說，車隊在次回合對賽車進行了調整，使他能夠跟上競爭對手的速度，並逐步追回位置，最終獲得第三名，還創造了全場最快單圈。“這讓我非常開心，也證明了我們具備向前競爭的速度和實力。”



今年3月的葡萄牙站比賽中，德比斯駕駛“張雪機車”820RR-RS賽車包攬正賽兩回合冠軍，創造了中國摩托車製造商首次在WorldSSP賽事中奪冠的歷史性時刻。回憶起這一年來的經歷，德比斯感慨萬千。



“能夠在張雪機車項目啟動的首個賽季就獲得世界錦標賽年度車手亞軍，是一項非常特別的成就。我們使用的是一輛全新打造的賽車，第一年就取得這樣的成績，這對我們來說意義非凡。”他說。



談到中國摩托車製造商的崛起時，德比斯表示，這對歐洲（賽車）來說是好事。“中國企業進入這個領域，車隊也獲得更多機會，大家雙贏。更多廠家加入對整個賽車運動、對賽事來說都是非常好的事情。”



對於在中國受到越來越多關注，德比斯表示，自己的生活總體上沒有太大變化，身邊有了更多人幫助他保持專注、備戰比賽。他希望盡可能保持原有的生活節奏，將精力集中在賽場上，並非常期待明年去上海比賽。