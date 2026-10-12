美司法部調查五大電視媒體“停拍白宮”行為

白宮（新華社資料圖片） 中評社北京10月12日電／美國司法部10日說，正在調查美國有線電視新聞網（CNN）等五家電視媒體是否違反聯邦反壟斷法。



據新華社引述《紐約時報》報道稱，美國司法部官員9日聯繫美國廣播公司（ABC）、哥倫比亞廣播公司（CBS）、CNN、全國廣播公司（NBC）和福克斯新聞頻道，要求這五家媒體提供與白宮電視記者聯席團相關的通信記錄和材料。



此前，美國總統特朗普禁止CNN等三家新聞機構的記者進入白宮採訪，這五家主要媒體隨即集體抵制，拒絕報道白宮活動，以示對被禁記者的聲援。



路透社介紹稱，這五家媒體組成白宮電視記者聯席團，輪流組織美國總統活動的報道，分擔相關報道費用，並與全美各地的其他媒體共享素材。



“白宮電視記者聯席團抵制報道白宮活動。商業競爭對手聯合發起的集體抵制行為可能違反《舍曼反壟斷法》。”司法部發言人埃米莉•科溫頓10日在一份聲明中說，“（司法部）反壟斷司開展調查，旨在確定這些新聞機構是否違反了反壟斷法。”



白宮暫未就此事發表意見，五家當事媒體也未作回應。



特朗普9月18日在社交媒體上宣布，CNN、MS NOW新聞頻道和《政治報》由於“持續報道假新聞”而被禁止進入白宮，禁入令“立即生效”。次日，白宮將這三家新聞機構的多名記者拒之門外。為表聲援，上述白宮電視記者聯席團的五家成員媒體同月21日集體暫停對特朗普的聯合採訪報道，此舉持續4天。



CNN、MS NOW新聞頻道和《政治報》已提起訴訟，稱白宮“禁入令”侵犯美國憲法第一修正案賦予它們的權利。特朗普政府則稱，進入白宮是一種“特權”。聯邦地區法院法官蒂莫西•凱利9月24日作出緊急裁決，認為白宮“禁入令”很可能違憲，下令阻止其執行，要求聯邦政府立即恢復相關媒體記者的採訪證件效力。白宮當天執行法院命令，恢復相關記者證件。五大電視媒體隨即恢復對特朗普的聯合採訪報道。不過，這道法院命令僅為臨時措施，官司仍未了結。



特朗普開啟第二個總統任期以來，與美國主流新聞媒體的關係總體仍比較緊張。2025年2月，由於未按照特朗普政府行政令將墨西哥灣更名為“美國灣”，美聯社記者被禁止進入白宮橢圓形辦公室、海湖莊園和“空軍一號”總統專機參加採訪活動。此外，特朗普先後起訴《紐約時報》《華爾街日報》和哥倫比亞廣播公司等媒體，指控其報道對他構成誹謗或存在誤導性。



特朗普開啟第二個總統任期以來，與美國主流新聞媒體的關係總體仍比較緊張。2025年2月，由於未按照特朗普政府行政令將墨西哥灣更名為“美國灣”，美聯社記者被禁止進入白宮橢圓形辦公室、海湖莊園和“空軍一號”總統專機參加採訪活動。此外，特朗普先後起訴《紐約時報》《華爾街日報》和哥倫比亞廣播公司等媒體，指控其報道對他構成誹謗或存在誤導性。