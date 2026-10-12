韓國“反親日”浪潮再起　殖民欠賬終須清算

8月15日，在韓國首爾世宗文化會館，韓國總統李在明發表致辭。1945年8月15日，朝鮮半島從日本殖民統治下獲得解放。韓國稱這一天為光復節，每年舉行紀念活動。（新華社資料圖片） 中評社北京10月12日電／近期，“反親日”輿論在韓國持續發酵。輿論指出，這股浪潮絕非偶然的情緒宣洩，殖民遺留的欠賬終要有個明白的了斷。



據人民日報報道，起因是一韓國女演員被曝其曾祖父曾任親日團體“大正親睦會”評議員，後該女演員發布道歉信，其參演的劇集也宣布不再續用。由此引發一系列的“反親日”活動：國立中央博物館撤展親日分子作品，地方議會移除相關建築文化遺產認定，民間興起查詢家族親日歷史的熱潮……恰逢韓國《親日反民族行為者財產的國家歸屬等相關特別法》施行在即，清算殖民歷史遺留問題再次成為韓國輿論焦點。



這股浪潮絕非偶然的情緒宣洩，歷史清算半途而廢，是問題反復發酵的根源。韓國光復之初，雖曾立法追責親日反民族行為、成立專門調查機構，卻很快因冷戰格局與國內權力更迭陷入停滯。大批曾依附日本殖民統治的官僚、財閥保住權位，甚至繼續主導國家政治經濟生活，親日勢力不僅未被徹底肅清，反而成為社會上層力量。半個多世紀後盧武鉉政府重啟歷史真相調查，可相關專門機構法定任期僅4年，到期解散後便再無常態化接續機制。十餘年來，不少親日分子後代借機轉移、處置歷史遺留財產，追責進程走走停停，歷史正義遲遲缺位，社會矛盾也在日復一日中不斷積壓。



“不義紅利”代際傳遞，刺痛了韓國社會公平的神經。韓國社會早有“抗日者窮三代，親日者富三代”的說法，道盡殖民遺產造成的屈辱現實割裂。當年靠出賣民族利益攫取的財富與特權，被子孫後代承襲，在教育、就業等領域持續占據優勢；而投身獨立運動的愛國志士後人，大多缺乏制度保障，不少人生活困頓。數據顯示，首爾地區近3/4獨立運動有功者後代，月收入低於韓國工薪階層平均水平。當下韓國青年本就面臨階層固化、就業承壓的現實困境，對“不義遺產代際傳遞”格外敏感。年輕人主動追溯家族親日歷史，是對歷史正義與社會公平的雙重追問。



日本右翼在歷史問題上開倒車，則讓歷史問題的裂痕越扯越深，進一步激化韓國社會的反感情緒。日本戰敗投降已81年，卻始終未對殖民侵略歷史作出徹底、真誠的反省。今年以來，日本政府審定通過的新版高中教科書，淡化強征勞工、“慰安婦”等歷史罪行的強制性，還在獨島（日本稱“竹島”）主權問題上一再拋出不當主張；韓國光復節當天，日本首相向靖國神社供奉祭祀費，個別內閣成員公然參拜，反復觸碰受害國的歷史底線。更值得警惕的是，日本一邊在歷史認知上開倒車，一邊加速突破和平憲法約束、擴張軍事力量，讓曾飽受侵略之苦的韓國愈發擔憂歷史重演。



某些人一提起“反親日”浪潮，就會歸咎於韓國社會公平失衡。事實上，這股浪潮一再出現，是戰後韓國對親日分子清算不徹底，叠加日本右翼在歷史問題上持續開倒車的必然結果。歷史正義從來不會隨時間自動兌現，殖民遺留的欠賬終要有個明白的了斷。算清這筆歷史賬，既是對韓國社會凝聚共識、推進長效治理能力的考驗，也是對日本能否正視歷史、能否承擔罪責的拷問。