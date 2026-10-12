從嚴查處危害食安犯罪新舉措　權威解讀

中評社北京10月12日電／近日，中央政法委印發《關於依法從嚴查處危害食品安全違法犯罪的意見》。為何出台《意見》？如何抓好《意見》貫徹落實？中央政法委有關負責同志12日進行了解讀。



出台《意見》的背景是什麼？



當前我國食品安全形勢總體平穩可控，持續穩中向好，同時也出現了一些新情況、新問題：



一是食品安全犯罪呈現網絡化、專業化、鏈條化等特點。二是執法辦案中存在行刑銜接不夠順暢、相關制度有待完善等短板不足。三是相關領域食品安全犯罪仍高發頻發，特別是近期發生的“甲醛白菜”“敵敵畏消殺”“藥水楊梅”等事件嚴重衝擊食品安全底線，引發社會廣泛關注。



為嚴厲打擊危害食品安全違法犯罪，中央政法委會同有關方面經深入調查研究，廣泛聽取意見，研究起草了《意見》，對依法從嚴查處危害食品安全違法犯罪提出要求。



《意見》突出強調“依法從嚴查處”，實踐中有哪些具體要求？



《意見》圍繞依法從嚴查處提出三方面要求。



一是突出打擊重點。聚焦社會高度關切的肉製品、校園食品、保健食品、蔬菜水果等重點領域，生產加工、網絡銷售、終端餐飲、食品進口等重點環節，深挖案件線索，嚴懲違法犯罪分子，釋放依法嚴懲的強烈信號。



二是堅持依法從嚴。對偵查、逮捕、起訴、審判、刑罰執行等刑事訴訟全過程、各環節依法從嚴提出要求，要求依法嚴格控制緩刑、免予刑事處罰適用，對情節嚴重、影響惡劣的依法從重判罰。



三是加強督辦指導。對重大疑難複雜的涉食品安全案件，通過個案督辦、類案指導等形式，加大督促指導力度，提升辦案質效。



《意見》在健全行刑銜接機制上提出了哪些具體舉措？



健全行刑銜接機制有利於破除行政執法與刑事司法壁壘，凝聚工作合力，提升打擊違法犯罪的整體效能。《意見》圍繞健全行刑銜接機制提出三方面要求：