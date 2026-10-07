肖茜：中美AI競爭長期持續　安全風險需共管

清華大學戰略與安全研究中心副主任、人工智能國際治理研究院副院長肖茜（中評社 王教仁攝） 中評社北京10月13日電（記者 王教仁）中評智庫基金會日前在北京舉辦思想者論壇，研討當前中美關係發展態勢。清華大學戰略與安全研究中心副主任肖茜在會上表示，中美人工智能競爭將長期持續，但技術競爭應有邊界，安全風險需要共同管理。



肖茜現任清華大學戰略與安全研究中心副主任、人工智能國際治理研究院副院長。她結合近年來參與中美人工智能安全對話和國際治理交流的觀察，從人工智能競爭與合作角度分析中美關係出現的新變化。



肖茜認為，今年以來中美關係呈現出一個值得關注的特點，即美國對華戰略競爭的政策取向沒有發生根本改變，在人工智能等前沿科技領域甚至進一步強化；與此同時，雙方也開始思考如何在長期競爭條件下維持雙邊關係的基本穩定。



肖茜指出，特朗普政府將“贏得人工智能競賽”作為科技政策的重要目標。美國政府內部對於保持人工智能領先地位已經形成較強共識，但對於如何實現這一目標仍存在不同政策主張。她將美國人工智能政策概括為一種主導邏輯和三種次級邏輯。



其中，主導邏輯是競爭優先，即美國要保持相對中國的技術領先地位。三種次級邏輯分別是國家安全、技術加速和開放生態：國家安全邏輯強調通過芯片、算力、模型和關鍵技術出口管制，限制中國獲得前沿人工智能能力；技術加速邏輯強調減少監管障礙，加快美國自身創新並擴大算力和能源基礎設施；開放生態邏輯則主張推動美國人工智能技術體系在全球廣泛應用，將技術領先轉化為長期產業和生態優勢。



肖茜表示，這三種邏輯之間雖然存在分歧，但都受到競爭優先目標的影響。美國對華人工智能政策的基本目標是更有效地保持競爭優勢。因此，中美元首會晤取得積極成果，並不意味著美國對華戰略競爭態勢發生改變。至少在人工智能領域，美國仍在強化競爭意識，並試圖通過技術限制、產業政策和全球技術擴散鞏固自身優勢。

