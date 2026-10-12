迪拜航空驚魂時刻：從必死之局到全員生還

9月30日，在以色列特拉維夫的本-古里安國際機場，迪拜航空涉事航班乘客乘坐替代航班抵達後走出機場。（圖片來源：新華社） 中評社北京10月12日電／在9月30日的迪拜航空FZ1073航班上，副駕駛在緊閉的駕駛艙中突然抄起應急斧猛砍機長，企圖劫機，這是被美國媒體稱為“9•11式”襲擊的一幕。



據央視新聞報導，面對副駕駛蓄意發動自殺式襲擊的局面，機上約180人在幾乎面臨“必死之局”時如何能夠轉危為安，全員生還？萬米高空之上，這一險象環生的空中“驚魂時刻”究竟發生了什麼？暴露出哪些安全漏洞？又或將對以色列政局產生怎樣的影響？



驟升驟降 FZ1073航班現“驚魂時刻”



迪拜時間2026年9月30日清晨7時05分，迪拜航空FZ1073航班從迪拜國際機場起飛。這架波音737 MAX 8客機搭載了約180名乘客及機組成員，其中約150人是以色列公民。根據飛行計劃，航班將在大約三個半小時後抵達以色列特拉維夫的本－古里安國際機場。



迪拜時間9時21分，也就是起飛大約兩小時十六分後，機艙內突然出現尖叫和混亂。



根據航班追蹤網站Flightradar24的飛行軌跡，飛機先是大幅下降，隨後急劇爬升，接著再次大幅下降，在極短時間內從約3.4萬英尺下降到約1.7萬英尺，相當於突然下降了約五千米。



在標準的下降操作中，飛機的下滑角通常僅為3度，而當時FZ1073航班的極限俯衝角度達到了約39度，可以說是一頭栽向地面。



此時，飛機的最高俯衝速度達到約0.96馬赫，逼近音速，遠超其0.82馬赫的最大飛行速度。這意味著這架737 MAX 8客機當時承受著巨大的結構應力，突破音障時，機翼表面可能形成衝擊波，進而引發音爆。



控制機身左右轉向的方向舵發生劇烈顫振，事後照片顯示，飛機尾翼後部的方向舵已經斷裂脫落。



而在當時，客艙里的人並不清楚究竟發生了什麼，一名乘客事後告訴媒體，他以為飛機遭遇了“巨大的亂流”。6歲的妮娜當時正在衛生間。



妮娜的母親塔莉是最先察覺到危機的人。當時正在飛機前部衛生間門外等候孩子的她，注意到駕駛艙里傳出可怕的喊叫聲和沉重的撞擊聲。她立刻對一名機組成員報告“里面出事了！”



2001年的“9•11”恐怖襲擊事件後，全球絕大多數航司都做出嚴格規定，在飛行過程中駕駛艙門必須鎖住。波音737 MAX等機型在出廠時就加固了艙門，旨在把試圖劫機的恐怖分子阻擋在駕駛艙外。然而，在迪拜航空FZ1073航班上，針對機長的襲擊卻發生在駕駛艙內部。