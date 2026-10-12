商務部：中歐磋商共識避免了貿易摩擦升級

中評社北京10月12日電／商務部新聞發言人12日就中歐混動汽車、電動汽車磋商共識答記者問。發言人表示，在對等互利基礎上，中歐達成的成果共識有力維護了中國企業的實際利益，避免了中歐貿易摩擦局面升級



問：近日，中歐雙方在貿易投資磋商機制下就混動汽車、電動汽車貿易進行了深入討論，避免了局面升級，一些外媒對混動汽車貿易安排的數量等相關細節進行猜測，請問中方有何評論？



答：中歐在貿易投資磋商機制下持續對話，達成多項成果共識，有利於維護穩定、平衡的中歐關鍵貿易夥伴關係。雙方本著相互尊重、平等協商的原則，就混動汽車、電動汽車貿易進行了密集磋商，平衡處理經貿分歧和彼此關切。



關於混動汽車，雙方強調並確認了三項基本原則。一是尊重事實。根據歐盟統計局數據，2024年歐盟自中國進口混動汽車10.7萬輛，2025年為30.2萬輛。雙方在2025年基礎上達成向上安排，確保中國企業的出口空間和穩定增長，照顧了雙方產業基於現實的合理關切。二是非歧視。任何措施都不會專門針對中國產品，更不能歧視性對待中國企業。中方獲得配額將不會低於歐方的其他任何進口來源地。三是合規。雙方確認貿易安排應符合世貿組織規則。中方保留在世貿組織框架下訴諸爭端解決、要求貿易補償等一切權利。這三項基本原則貫穿始終，是保障中國企業合法權益的堅實基礎。



關於電動汽車，中歐雙方於今年1月實現反補貼案“軟著陸”，歐方發布了價格承諾通用指導文件。就此，歐方將繼續推進電動汽車案企業價格承諾相關程序，以及其它復審程序。



在對等互利基礎上，上述共識有力維護了中國企業的實際利益，避免了中歐貿易摩擦局面升級，也為中歐雙方提供了穩定、可預期、可持續的貿易投資環境，有助於雙邊經貿關係穩定、平衡和健康發展。