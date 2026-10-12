駐日美軍再惹沖繩命案　日美同盟裂痕加劇

2025年11月21日，在日本東京的首相官邸外，民眾舉起標語參加抗議活動。（新華社資料圖片） 中評社北京10月12日電／高市21日將迎來執政一周年，“早苗經濟學”未帶來復甦，財政賬單越開越大，沖繩命案更撕開日美同盟沉重的“社會民生賬”。



據央視新聞報道，當地時間10月7日下午，日本東京首相官邸，上任一周的沖繩縣知事古謝玄太，就剛剛發生的一起命案，向日本首相高市早苗傳達了沖繩的憤怒。



沖繩命案細節曝光 民眾積怨爆發



沖繩縣知事古謝玄太表示：“此類事件一再發生，迫使我們得出結論：美軍在整肅軍紀和開展人權教育方面所做的努力毫無成效。”



高市早苗則回應說，發生這樣的惡性案件，令人深感遺憾。日本政府已向美方提出嚴正抗議，強烈要求美方全力配合相關調查。



在外界看來，這起惡性命案，對古謝和高市來說，都是個棘手的“麻煩事”。



當地時間10月3日凌晨2時10分左右，沖繩那霸市中心一家酒店的監控攝像頭拍到，20歲的美國海軍陸戰隊上等兵巴拉德和39歲當地女性屋宜杏奈一起走進酒店。一個多小時後，巴拉德獨自一人走出酒店。



4時15分左右，酒店工作人員發現客房內的屋宜杏奈已經死亡。警方調查發現，死者頸部有清晰勒痕，是受壓窒息死亡。她隨身攜帶的錢包和背包，也都被搶走了。



10月4日凌晨，當地警方在沖繩市一處娛樂街區將涉案嫌疑人巴拉德抓獲。面對警方訊問，他一律回答“不知道”，否認實施犯罪。



路透社注意到，巴拉德隸屬美國海軍陸戰隊第三遠征軍，駐扎地正是備受爭議的美軍普天間基地。如果他當時直接逃回基地，按照《日美地位協定》相關條款，日方的審訊、抓捕都將面臨巨大障礙。



隨著該案更多細節被曝出，從沖繩到東京，民眾對駐日美軍積壓已久的怨恨再次被點燃。



抗議者憤慨表示：“美軍滾出去，美軍滾出去！不要殺害女性，不要殺害女性！”



新知事被質疑 基地搬遷爭議再起



值得一提的是，該案發生時，沖繩縣剛剛舉行知事選舉。在自民黨支持下，古謝玄太在選舉中獲勝，當選新一任知事。但他上任僅4天，就發生了駐日美軍惡性殺人案。



據日本《周刊女性》報道，10月3日，古謝在記者會上被問及是否向美國駐日大使格拉斯提出抗議時，曾兩次露出“明顯笑容”，引發廣泛質疑。