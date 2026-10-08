張文宗：中美相對穩定　共識應化為行動

中國社會科學院美國研究所研究員張文宗（中評社 王教仁攝） 中評社北京10月13日電（記者 王教仁）中評智庫基金會日前在中評社北京記者站舉辦思想者論壇，研討當前中美關係發展態勢。中國社會科學院美國研究所研究員張文宗在會上表示，中美關係正處於相對穩定期，但結構性矛盾並未發生質變，關鍵在於美方能否將穩定關係的共識轉化為尊重、公平、對等的實際行動。



張文宗長期關注美國政治、中美關係和亞太安全問題。他在論壇上表示，新中國成立以來，美國對中國的定位經歷了從敵手到夥伴、再到競爭對手的轉變，中美關係也相應經歷從對抗到接觸再到競爭的不同階段。經過2025年的激烈博弈，2026年中美關係出現相對穩定態勢，主要表現為兩國元首實現互訪、貿易休戰期得到延長，雙方在關係定位和對話機制等方面形成新的共識。



張文宗指出，這種相對穩定並不意味著中美結構性矛盾和競爭出現質的變化。習近平主席9月訪美，延續了5月中美元首北京會晤的積極效應，兩國領導人在不到半年時間內實現互訪，釋放了相向而行、和平共處、互利共贏的積極信號。



張文宗將此次中美元首達成的共識歸納為幾個方面。首先，雙方進一步拓展中美建設性戰略穩定關係的內涵，同意構建“基於尊重、公平、對等”的中美建設性戰略穩定關係，這為中美探索大國相處之道提供了更明確的戰略指引。其次，雙方同意相互支持辦好亞太經合組織領導人非正式會議和二十國集團領導人峰會，為繼續保持元首外交勢頭創造條件。



與此同時，雙方延長貿易休戰，推動建立貿易、投資和農業等溝通安排，並在禁毒、人工智能對話及青年交流等領域達成共識。張文宗認為，這些成果有助於穩定兩國經貿關係和市場信心，也為中美關係積累新的合作因素。共識能否落地，既考驗兩國領導人的戰略智慧，也取決於兩國元首的戰略能力。



然而，美國政治極化和兩黨惡鬥仍在持續。張文宗分析，如果民主黨在中期選舉後控制國會一院或兩院多數，國會對特朗普政府對華政策的影響可能進一步上升。隨著美國進入2028年選舉周期，各類候選人可能繼續拿中國議題做文章，美國國內政治對中美關係的干擾不容低估。



此外，俄烏衝突、中東局勢以及美國的制裁政策也可能向中美關係傳導風險。如果美方以相關國際熱點為由，對與有關國家正常開展經貿往來的中國企業和金融機構實施制裁，中美關係可能再生波瀾。

