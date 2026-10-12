四川大熊貓種群穩步恢復　傘護效應逐步顯現

9月14日，四川雅安寶興縣大熊貓宣教中心大熊貓起源館內，大熊貓“瑛美”在玩耍。 （中新社資料圖片） 中評社香港10月12日電／四川省林業和草原局副局長、大熊貓國家公園四川管理局局長周古鵬12日在成都表示，五年來四川持續開展大熊貓、雪豹、川金絲猴等珍稀野生動物及其栖息地專項調查，從調查結果看，大熊貓國家公園生態保護成效顯著，栖息地質量持續改善，生物多樣性穩步提升。



據中新社報道，當天在四川省政府新聞辦舉行的大熊貓國家公園四川片區五周年建設成效新聞發布會上，周古鵬談及五年來的最大變化：大熊貓種群持續恢復，栖息地連通性顯著提升。大熊貓國家公園四川片區8個重點監測區域野生大熊貓數量增長7.3%；崇州九龍溝等多個區域陸續監測到野生大熊貓新分布痕跡；雅安石棉記錄到放歸大熊貓成功參與自然繁殖，並發現疑似後代個體；7條關鍵生態廊道累計捕捉野生大熊貓活動影像150餘次，廊道正有效發揮促進種群基因交流的功能。



大熊貓傘護效應持續釋放。五年間不斷發現新物種、新分布記錄，累計發現植物新種14種、兩棲爬行類新種2種，滎經、石棉新增大紫胸鸚鵡等多個物種新紀錄。珍稀物種種群持續恢復，雪豹發現點位逐年增多，川金絲猴種群總體穩定、局部持續擴散，綿陽平武重新發現豹的活動蹤跡，越來越多珍稀物種重回大眾視野。



四川省林業和草原局局長榮全介紹，五年來，四川以保護大熊貓野生種群栖息地為目標，高質量推進大熊貓國家公園建設，累計投入28.86億元人民幣，新（改）建保護站點82個，布設界碑界樁3646個；啟動省級數據中心和監測平台建設，930台野外紅外相機實時接入國家公園感知系統，全面構建“天空地”一體化監測體系。



同時，四川建立嚴密的法治體系，強化園區生態環境保護的法律監督；提升栖息地生態質量，累計修復栖息地34萬餘畝，重點建設跨平武、九寨溝、黃土梁等7條關鍵生態廊道；深化與中國科學院等40餘家科研單位合作，聯合開展科研項目近300個；打造青川青溪、滎經龍蒼溝等融合社區，年均生態體驗超300萬人次。