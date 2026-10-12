乒乓球世界排名王曼昱登頂女單

中評社香港10月12日電／國際乒聯12日公佈最新一期世界排名。憑藉在2026年世界乒乓球職業大聯盟（WTT）中國大滿貫賽上奪冠收穫的2000點世界排名積分，中國選手王曼昱登上女單世界第一。



在現行世界排名體系下，運動員的世界排名積分由過去12個月內取得的八站最高積分之和組成。王曼昱曾于上個月首次登頂女單世界第一，隨後因去年WTT中國大滿貫賽的積分失效，排名降至第二。11日在WTT中國大滿貫賽女單衛冕後，她超越隊友孫穎莎，再度來到世界第一的位置。



新華社報道，女單排名第三至第十的運動員分別是張本美和（日本）、王藝迪（中國）、蒯曼（中國）、早田希娜（日本）、陳幸同（中國）、佐藤瞳（日本）、溫特（德國）、陳熠（中國）。



男單方面，在今年WTT中國大滿貫賽上加冕的日本選手松島輝空繼續佔據榜首。排名第二至第十的運動員分別是費利克斯·勒布倫（法國）、張本智和（日本）、莫雷加德（瑞典）、王楚欽（中國）、林昀儒（中國台北）、雨果·卡爾德拉諾（巴西）、艾利克斯·勒布倫（法國）、林詩棟（中國）、張禹珍（韓國）。



其他三個項目上，法國的勒布倫兄弟領跑男雙，日本組合早田希娜/張本美和佔據女雙榜首，混雙世界第一為韓國組合林鍾勛/申裕斌。