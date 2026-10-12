重走孫中山史跡徑　先賢後代攜港青傳承民族精神

與會來賓在孫中山先生銅像前合影留念。（中評社 滿彥男攝） 中評社香港10月12日電（記者 趙羿銘 滿彥男）今年是孫中山先生誕辰160周年，繼10月10日於香港舉行“薪火相傳青年對話會”，香港黃埔軍校後代親友聯誼會11日於西區孫中山紀念公園舉行莊嚴的獻花紀念儀式，並率領一眾辛亥元勛後代、黃埔後代即香港青年，重走孫中山史跡徑，緬懷先賢奮鬥歷史，實地感受先烈為民族奉獻做出的不懈努力。隨後舉行座談會，多位先賢後代和各界代表分享革命歷史，傳承先輩精神，凝聚起推動香港由治及興、實現中華民族偉大復興的強大力量。



香港西區孫中山紀念公園，孫中山先生銅像靜靜矗立，11日下午14時30分，眾位來賓齊聚銅像前，舉行莊嚴肅穆的獻花儀式。來賓們莊重肅立，為孫中山先生銅像恭奉花籃，由辛亥元勛後人、香港黃埔軍校後代親友聯誼會會長林際平先生和孫中山先生玄侄孫、全國人大代表孫偉勇先生上前整理花帶。所有來賓共同面向孫中山先生銅像三鞠躬，並跟隨林際平先生緩步繞行孫中山先生銅像，追思革命先烈的不朽事跡與民族精神，現場靜謐肅穆。



周恩來總理家族後代、沈鈞儒先生後代、香港黃埔軍校後代親友聯誼會副會長沈清先生在獻花儀式致辭指出，先輩沈鈞儒與周恩來等革命先驅在追求國家出路的歷程中，深受孫中山先生革命理念與辛亥革命精神的深刻影響。本次活動通過重溫歷史先賢的奮鬥足跡，激勵後輩銘記歷史貢獻，共同傳承與弘揚偉大的革命精神。

