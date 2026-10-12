江西省原副省長胡幼桃一審被判刑13年

中評社北京10月12日電／2026年10月12日，浙江省溫州市中級人民法院一審公開宣判江西省政協原黨組成員、副主席胡幼桃受賄案，對被告人胡幼桃以受賄罪判處有期徒刑十三年，並處罰金人民幣三百萬元；對追繳在案的胡幼桃受賄所得財物及孳息依法上繳國庫，不足部分繼續追繳。



經審理查明：1997年至2025年，被告人胡幼桃利用擔任江西省發展計劃委員會副主任，省財政廳黨組書記、廳長，省地稅局黨組書記，副省長，省政協副主席等職務上的便利，為有關單位和個人在工程承攬、企業經營、職務調整等事項上提供幫助，直接或者通過他人非法收受財物共計折合人民幣4364萬餘元。



溫州市中級人民法院認為，被告人胡幼桃的行為構成受賄罪。胡幼桃受賄數額特別巨大，應依法懲處。鑒於其受賄犯罪有未遂情節，到案後如實供述罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的部分受賄犯罪事實，認罪悔罪，積極退贓，受賄所得財物大部分已追繳到案，其中胡幼桃個人實際所得已全部追繳，具有法定、酌定從輕處罰情節，依法可對其從輕處罰。法庭遂作出上述判決。



據悉，溫州市中級人民法院於2026年7月29日公開開庭審理了該案。庭審中，檢察機關出示了相關證據，被告人胡幼桃及其辯護人進行了質證，控辯雙方在法庭的主持下充分發表了意見，胡幼桃進行了最後陳述，並當庭表示認罪悔罪。人大代表、政協委員和各界群眾30餘人旁聽了庭審。