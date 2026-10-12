外交部譴責胡塞武裝　相關局勢不應再升級

中評社北京10月12日電／據中國外交部消息，針對有關也門胡塞武裝襲擊沙特阿拉伯機場的報道，中國外交部發言人毛寧12日在例行記者會上表示，中方對有關襲擊造成重大人員傷亡表示譴責，對衝突加劇表示嚴重關切。中方一貫反對針對平民和民用設施的襲擊，呼籲有關方面避免采取導致地區緊張局勢升級的行動，通過對話談判解決分歧和爭端，早日實現地區和平與穩定。