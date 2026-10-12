日本政府擬將鐵路建設納入防衛相關經費

中評社香港10月12日電／共同社報道，據多名相關人士透露，日本政府已著手研究將鐵路納入旨在從根本上加強防衛力、構成防衛相關經費一部分的“公共基礎設施建設”對象。擬在年底修改的三份安保相關文件中寫明鐵路建設的重要性。此舉旨在防備突發事態，確保自衛隊部隊的物資補給及防衛裝備品的運輸路線，強化持續作戰能力。



現行三文件提出了防衛費與相關經費合計達到國內生產總值（GDP）2%的目標。此次修改中，還考慮作為包括太空利用、人工智能（AI）開發、構建能源供應網等經濟安保相關預算的“綜合性安保相關經費”（官邸消息人士語）計算占GDP比重的方案。



美國要求盟國將防衛費提升至GDP的3.5%。在這樣的壓力下，日本有意提高GDP占比。



目前的公共基礎設施建設主要對象為機場和港口，正在推進自衛隊、海上保安廳飛機及艦船使用所需的建設。若鐵路被納入其中，預計將涉及（1）維持民間需求較少的線路、（2）復線化及為運輸大型裝備而拓寬隧道、（3）連接鐵路的物資集散點建設等。



防衛省幹部指出，在遭俄羅斯進攻的烏克蘭，鐵路在物資運輸中發揮著主要作用。在9月為修改三文件而召開的政府專家會議上，國家安全保障局提交的資料提出有必要擴大公共基礎設施建設的對象範圍，特別是“民生需求匱乏，但防衛省有強烈需求的建設項目”。



截至2026年4月，政府將24座機場、33個港口指定為公共基礎設施建設對象。通往機場、港口的公路也包含在建設對象之內，2026年度預算中為機場列入532億日元、港口534億日元、公路1184億日元，共計2250億日元。