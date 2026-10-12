朝接連發射彈道導彈 或為抗衡韓高超音速導彈

中評社香港10月12日電／共同社報道，韓國軍方12日透露，朝鮮於當天上午9點20分左右，從首都平壤附近向日本海發射了數枚不同類型的彈道導彈。據稱其中部分導彈飛行距離超過900公里。據日本防衛省稱，這些導彈可能均落在了日本專屬經濟區（EEZ）之外。韓國軍方相關人士表示，此舉被視為針對韓國首次成功試射國產高超音速導彈的對抗措施。



日本防衛副大臣小鑓隆史就朝鮮射彈一事指出，此舉違反了聯合國安理會決議，政府已通過外交渠道提出嚴正抗議並予以強烈譴責。據悉目前尚未發現此次射彈造成損失。



首相高市早苗指示相關省廳全力進行信息收集和分析，徹底做好向國民迅速而準確地提供信息以及確認飛機和船舶的安全。



韓聯社報道稱，有分析指出朝鮮接連發射難以預測落點的不規則軌道高超音速導彈。韓國總統府8日宣布國產高超音速導彈試射成功，強調意義稱，其飛行軌跡難以預測且飛行速度快，是“能改變戰場格局的核心戰略資產”。



朝鮮3日也曾向日本海發射彈道導彈。朝鮮勞動黨總書記金正恩的胞妹、黨總務部長金與正當天通過朝中社透露稱，在金正恩的現場觀摩下，進行了中程戰略導彈的發射訓練。朝方聲稱該導彈飛行了約1000公里，並通過變軌飛行規避了探測。



關於導彈的射程，日本防衛省分析稱約680公里，韓國軍方則認為在700公里以上。