李強同新西蘭總理拉克森通電話

中評社北京10月12日電／國務院總理李強10月12日下午應約同新西蘭總理拉克森通電話。



新華社報道，李強表示，當前，中新關係持續穩健前行，各領域合作不斷取得新進展。同時，國際形勢還在複雜變化，單邊主義、保護主義持續衝擊世界經濟，國際社會對維護多邊體系、加強開放合作的呼聲更加強烈。中國和新西蘭同為多邊主義和自由貿易的支持者、踐行者，應當開展更多溝通協作。明年中新將迎來建交55周年。中方願同新方一道賡續傳統友誼，拓展互利合作，推動中新全面戰略伙伴關係不斷走深走實，為兩國、地區乃至世界的穩定發展繁榮增添動力。



李強指出，中方願同新方始終做相互尊重、互利共贏的伙伴，繼續推動雙邊貨物貿易擴容提質，積極發掘服務貿易潛力，拓展新能源汽車、光伏、風電等領域合作，推動取得更多實效。希望雙方加快推進中新自貿協定服務貿易負面清單談判，盡早收穫實質性成果。雙方要為擴大人員往來提供更多便利，深化文化、旅遊、教育、青年、地方等領域交流合作，夯實兩國友好基礎。中新同為亞太大家庭成員，中方願同新方加強在亞太經合組織合作，積極推進亞太共同體建設。



拉克森表示，當前新中關係穩步發展，各領域合作扎實推進，惠及兩國人民。新方高度重視對華關係，堅定奉行一個中國政策，願以明年慶祝建交55周年為契機，同中方密切高層交往，加深相互理解和信任，深化貿易、旅遊、新能源等領域務實合作，推動兩國全面戰略伙伴關係發展。新方支持中方主辦亞太經合組織領導人非正式會議。



雙方還就共同關心的國際和地區問題交換了意見。