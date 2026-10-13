中國海軍第48批護航編隊結束對馬來西亞訪問

中評社北京10月13日電／新華社報道，中國海軍第48批護航編隊12日駛離馬來西亞哥打基納巴盧港，結束對馬來西亞為期5天的友好訪問。



離港之際，馬來西亞海軍東部艦隊官兵代表、中國駐馬來西亞使領館工作人員、中資機構及華僑華人代表等前往碼頭送行。編隊官兵在甲板上分區列隊，向歡送人群揮手告別。



訪問期間，編隊指揮員拜會了馬方海軍領導。中馬組織了艦艇相互參觀活動，雙方圍繞海上航行安全、水文氣象、亞丁灣護航行動等開展座談交流、互學互鑒，共敘中馬傳統友誼。