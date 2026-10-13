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戰鷹列陣！直擊東部戰區海軍飛行訓練現場
http://www.CRNTT.com   2026-10-13 09:52:18
　　中評社北京10月13日電／央廣軍事報道，近日，東部戰區海軍某部組織飛行訓練。隨著塔台指揮員一聲令下，數架戰機呼嘯升空，直奔目標空域。
 


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