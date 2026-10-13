】 【打 印】 
中國海軍某大隊組織海上訓練
http://www.CRNTT.com   2026-10-13 09:53:09
　　中評社北京10月13日電／解放軍報報道，秋日，中國海軍某大隊組織海上訓練。

掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：