也門戰事何以來到重大升級與外溢的危險邊緣？

中評社北京10月12日電／沙特阿拉伯主導的多國聯軍11日證實，沙特首都利雅得哈立德國王國際機場當日再度遭襲。該機場10日曾遭襲擊，造成重大人員傷亡。也門胡塞武裝11日表示，過去24小時內，該組織使用導彈和無人機對沙特境內機場和能源設施實施4次軍事行動。多國聯軍表示將對襲擊予以堅決回應。



新華社報道，分析人士認為，胡塞武裝日前加大對沙特境內民用設施的襲擊力度，主要是迫於前線軍事壓力，同時也有國內政治考量。若雙方對抗持續升級，更多國家捲入衝突的風險將上升，地區局勢或更趨複雜化。



一日四襲沙特



據多國聯軍、沙特民航總局和胡塞武裝等方面消息，10日至11日，胡塞武裝對沙特境內機場和能源設施實施多次軍事行動，哈立德國王國際機場、東部省達曼市的法赫德國王國際機場等遭到襲擊。



據沙特民航總局等方面的消息，連續兩日針對哈立德國王國際機場的襲擊共造成14人死亡，超過300人受傷。路透社稱這是沙特十多年來傷亡最慘重的襲擊事件。



胡塞武裝11日稱相關軍事行動是對沙特近期加大空襲也門力度的回應，並警告各航空公司不要使用沙特境內機場和領空。



襲擊事件引發國際社會廣泛關注。聯合國秘書長古特雷斯以及海灣阿拉伯國家合作委員會、伊斯蘭合作組織、阿拉伯國家聯盟等地區組織相繼發聲予以譴責。沙特、埃及、巴基斯坦和土耳其也發表聯合聲明，要求胡塞武裝立即無條件停止此類襲擊。



沙特主導的多國聯軍將襲擊稱為“恐怖襲擊”，表示多國聯軍將對此予以堅決回應。美國總統特朗普10日表示，胡塞武裝襲擊沙特機場“不可接受”，美國可能會加入沙特對胡塞武裝的打擊行動。



相關表態加劇了外界對局勢升級的擔憂。美國智庫海灣國際論壇執行主任達尼婭·薩菲爾表示，胡塞武裝持續襲擊沙特境內目標，對後者安全構成嚴重威脅，沙特很可能進行猛烈反擊，局勢有進一步惡化的風險。

