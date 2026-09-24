快評：王惠美拒輔選　與國民黨決裂？

鄭麗文接任彰化縣長參選人魏平政競選總部主委。（中評社 方敬為攝） 中評社快評／國民黨主席鄭麗文昨天宣布，接任彰化縣長參選人魏平政競選總部主委。鄭麗文親自出馬，是因為現任的國民黨籍彰化縣長王惠美拒絕輔選，無奈做出的決定。鄭麗文親征，說明國民黨極重視彰化，也說明魏平政選情艱困。



彰化是台灣人口最多的縣，是國民黨在中台灣地方版圖的重要一環。鄭麗文早前坦言，如果彰化這次失守，加上國民黨籍彰化縣議長謝典霖一家捲入司法案件，國民黨未來要重新拿回彰化將更加困難，未來10年的地方選舉布局將受影響。



身為國民黨籍現任縣長為什麼拒輔選？王惠美曾公開表示，曾就彰化縣長提名向黨中央和鄭麗文提出意見，但未獲充分重視。國民黨彰化縣長提名過程內情複雜，王惠美是真的因為提出的意見未獲充分重視而拒絕輔選？真相終會大白。



兩周前參加魏平政競選集會的前“立委”、名嘴郭正亮認為，王惠美不是派系頭人，過去能選上“立委”、縣長，是大家不計較，包括黨主席、整個黨都幫她助選，也包括彰化縣議長謝典霖被一百萬交保的母親鄭汝芬。過去因為有大家力拱而上位，如今卻拒輔選，郭正亮直批王惠美“聰明一世，糊塗一時”。



國民黨仍在等王惠美歸隊，但希望渺茫。如果到投票日王惠美仍然拒輔選，則形同與國民黨決裂。一個不輔選的縣長，如何在黨內呆得下去？