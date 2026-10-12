美專家提在台海實現“戰略穩定”之路徑

美國專家史文倡議在台海實現“戰略穩定” 中評資料圖 中評社華盛頓10月12日電（記者 余東暉）美國亞洲安全問題專家史文（Michael Swaine）提出，美中關係要真正實現“戰略穩定”，應當通過政治溝通、行動保障、相互克制、制度化等四個相互重叠的階段，首先在台灣與亞太安全方面實現長期的穩定。



美國智庫昆西研究所高級研究員史文12日在“岩石上的戰爭”（War on the Rocks）網站發表長篇專文，論述“美中如何從競爭走向穩定”。他強調，美中之間要實現“戰略穩定”，雙方都需要更大的保證，需要積極的激勵措施來保持克制與合作，並認識到需要建立持久穩定的平衡，而這需要實質性的、長期的協議來支撐。



史文指出，美國的政策仍然主要是零和博弈式的競爭，其重點仍是“贏得”這場競爭，而不是創造一個穩定、互利的局面。他呼籲華盛頓應採取一種戰略，將雙邊競爭限制在既能保護兩國核心利益又能降低衝突風險、並能拓展互利共贏機會的關係框架內。這一框架正是已經得到雙方認可的“建設性戰略穩定”。



史文認為，“建設性戰略穩定”既指一個政治過程，也指一種結果：一種穩定、互利的國際關係和秩序取向。它假定，在除核戰爭極端情況之外的日常情境中，美國和中國對彼此都不構成生存威脅，也不會走向不可避免的衰落或一方凌駕於另一方之上。這又需要實質性的妥協和相互克制。



史文表示，“建設性戰略穩定”無法通過一次峰會、一項全面的“大交易”或善意宣言來實現，也不能建立在單方面讓步並期待對等的基礎上。它應當通過具體、互利、可核查的互動逐步發展。此類互動的目的是通過行為來檢驗意圖，將成功的交流轉化為持久的制度化承諾，並從有護欄的零和戰略競爭轉向相互克制、協商妥協和具有約束力的合作。