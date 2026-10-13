能源利益衝擊下　美歐對俄制裁出現分歧

位於盧森堡的歐盟理事會（視頻截圖） 中評社北京10月13日電／歐盟外長12日在盧森堡舉行會議，此前，美國宣布將從俄羅斯進口柴油，以緩解能源價格壓力。這一安排引發烏克蘭及歐洲多國擔憂。



據央視新聞報道，總台記者顧鑫表示，根據當天的議程，各國外長就俄烏衝突以及歐盟下一步如何繼續向俄羅斯施壓展開討論。就在會議召開前，美國暫時放鬆對俄羅斯柴油相關制裁的舉措，引發歐洲方面的擔憂。為此，烏克蘭外長向歐盟各國外長通報了烏方在此問題上的立場。



顧鑫說，歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯稱，歐盟將繼續推進對俄制裁，並提出針對俄羅斯軍工體系的約1600個個人和實體。卡拉斯的表態釋放出一個明確信號：歐盟並不打算因為能源市場的壓力而改變對俄制裁的大方向。但美俄柴油安排也暴露出西方政策協調面臨的現實挑戰。能源價格和供應安全可能促使不同國家作出不同選擇。



愛爾蘭外交與貿易部部長兼國防部部長麥肯蒂則表示，沒有美國的參與，歐洲無法單獨實現向俄羅斯施壓的目的。



從盧森堡外長會釋放的信號來看，歐盟試圖以進一步制裁維持對俄壓力，同時爭取美國與歐洲保持政策協調。對歐盟而言，如果美國與歐洲在對俄能源政策上出現更大分歧，不僅可能影響制裁效果，也會進一步考驗歐美在支持烏克蘭問題上的協調能力。



當能源供應、經濟成本與地緣政治目標發生衝突時，西方還能否維持對俄政策的一致性？美俄柴油安排引發的爭議，正使這一問題再次擺到歐洲決策者面前。