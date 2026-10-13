霍爾木茲海峽附近襲船事件為何升級

6月20日在阿曼北部小鎮海塞蔔拍攝的霍爾木茲海峽南側現狀。（新華社資料圖片） 中評社北京10月13日電／9月底以來，霍爾木茲海峽及周邊海域襲船事件接連發生，人員傷亡不斷增加，風險還向卡塔爾、阿聯酋、阿曼等周邊國家海域擴散。



據新華社報道，與此同時，部分海灣國家石油出口逐步恢復，美國和伊朗圍繞海上封鎖和航道控制的對抗仍在持續。



與此前相比，當前襲船事件呈現哪些變化？襲船事件為何升級？又將產生哪些影響？



襲船事件呈現哪些變化



近期襲船事件數量創下新高。據路透社10月7日報道，9月28日至10月5日，霍爾木茲海峽附近針對石油、液化天然氣和液化石油氣運輸船的襲擊事件至少有12起，為2月底美以伊衝突爆發以來單周最高。



人員傷亡也再次引發關注。國際海事組織表示，一艘油輪10月5日在霍爾木茲海峽遇襲，12名船員受傷。印度方面11日表示，兩艘載有印度船員的商船當天在相關海域遇襲，其中一艘油輪遭無人機襲擊，2名印度船員失蹤。



襲擊風險還在向海峽以外海域擴散。10月7日，一艘油輪在卡塔爾北部海域遭多枚發射物襲擊，並有人員傷亡報告。總部位於英國的溫沃德海事分析公司指出，這是自9月9日以來霍爾木茲海峽之外發生的首起襲船事件。英國海上貿易行動辦公室10月11日通報，阿曼蘇哈爾錨地附近一艘油輪遭襲，襲船風險再次延伸至霍爾木茲海峽以外海域。



襲船事件為何升級



首先，美國和伊朗圍繞霍爾木茲海峽控制權的博弈持續升級。霍爾木茲海峽是全球重要能源運輸通道，也是當前美伊對抗中的重要籌碼。衝突發生後，伊朗對海峽通行實施限制，美國則對進出伊朗港口的船舶實施海上封鎖，並通過軍事協助支持部分商船通行，試圖突破伊朗對海峽航運的限制。

