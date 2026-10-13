特朗普：俄烏都同意能源停火　必須結束戰爭

9月8日，烏克蘭國家緊急情況局救援人員在基輔市索洛緬斯基區撲救一處遇襲起火的基礎設施。（新華社資料圖片） 中評社北京10月13日電／美國總統特朗普10月12日表示，他認為俄羅斯和烏克蘭都同意他提出的“能源停火”，俄烏必須達成協議以結束衝突。



據新華社報道，特朗普當天在離開白宮前往俄亥俄州前對媒體說，俄羅斯總統普京和烏克蘭總統澤連斯基必須坐下來談判，結束這場“荒唐的戰爭”，“我們會促成他們達成協議”。他還稱，普京比澤連斯基更希望達成協議。



在問及俄烏雙方是否都同意“能源停火”時，特朗普說，“他們都同意了。你知道為什麼嗎？因為我說他們同意了”。



特朗普11日在社交媒體發文稱，即刻起，俄烏衝突進入“能源停火”狀態。澤連斯基當天回應稱，“能源停火”對他來說也是個新聞。



據烏克蘭國際文傳電訊社12日報道，澤連斯基當天表示，烏方支持特朗普提出的“能源停火”，如果俄方同意實施“能源停火”，烏方願意採取對等行動；如果俄方拒絕，烏方將在今年冬季予以回應。



俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫12日表示，俄方期待的是長久和平而非停戰。關於“能源停火”，佩斯科夫說，俄方對此暫無可發布信息，相關接觸仍在進行中。