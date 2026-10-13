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朝鮮導彈總局試射戰術彈道導彈
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2026-10-13 09:17:24
中評社北京10月13日電／朝中社13日報道，朝鮮導彈總局12日進行戰術彈道導彈試射。
新華社援引報道，朝鮮導彈總局表示，此次試射旨在確認重要核心要素技術更新成果，是發展武器系統常規工作的一部分。此次核心要素技術更新取得巨大成功，預示著在提升所有攻擊武器系統的性能和精度方面將發生重大變化。
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