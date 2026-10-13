沙特機場接連遭襲　白宮又面臨新的軍事抉擇

8月17日拍攝的美國首都華盛頓白宮。（新華社資料圖片） 中評社北京10月13日電／當地時間10月11日，沙特阿拉伯首都利雅得的哈立德國王國際機場再次遭到襲擊。美國總統特朗普當天表示，正在考慮是否讓美軍參與沙特針對也門胡塞武裝的軍事行動。



據國際在線報導，就在此前一天，該機場剛剛遭遇嚴重襲擊，造成包括一名美國公民在內的13人死亡、300多人受傷；



更加值得關注的是，幾天前的10月8日，特朗普剛剛宣布，在11月3日美國中期選舉前不會對伊朗發動新的軍事打擊。



如今，沙特接連遭襲，美國又面臨是否介入另一場中東軍事衝突的選擇，這一決定可能對美國的中東政策及地區局勢產生什麼影響？



沙特機場連續遭襲 美國考慮軍事介入



10月11日，沙特首都利雅得哈立德國王國際機場再次遭襲。一枚不明飛行物擊中機場航站樓，引發火災並造成人員受傷。這是該機場連續第二天遭到襲擊。



此前一天，一枚導彈擊中機場航站樓區域，造成嚴重人員傷亡。沙特方面最初公布12人死亡、309人受傷，隨後一名印度傷者不治身亡，死亡人數升至13人，其中包括一名美國公民。機場因此暫停運營，大量航班取消或延誤。



沙特主導的多國聯軍將襲擊歸咎於也門胡塞武裝，並表示將採取強有力的回應措施。胡塞武裝則警告航空公司和旅客遠離沙特機場，並宣稱亦對沙特其他機場及能源設施發動了襲擊。



連續襲擊迅速引起美國政府關注。特朗普10月10日表示，美國正在考慮是否參與針對胡塞武裝的軍事行動，並稱將很快作出決定。國務卿魯比奧也譴責襲擊事件。目前，美方尚未宣布是否參與新的軍事打擊。